Alan Parsons presume nuevo disco como solista

El más reciente álbum de Alan Parsons cuenta con algunos momentos memorables y sorpresas dignas de destacar, en este, su quinto disco como solista en el que se respaldó con músicos de gran calibre como Steve Hackett (génesis), Nathan East, Vinnie Colaiuta, Ian Bairnson – guitarrista principal del proyecto entre 1976 y 1987 – y los cantantes Lou Gramm (Foreigner) y Jason Mraz.

Portada del quinto álbum solista de Alan Parsons.

Precisamente al contar con este tipo de instrumentistas y cantantes, el álbum suena mucho a rock progresivo, destacando el tema que da título ‘Miracle’, donde Mraz es el principal protagonista, una de las mejores del LP; Gramm destila sutileza en ‘Sometimes’, la fabulosa ‘One Note Symphony’, con sobresalientes arreglos de cuerdas; ‘Fly To Me’, que logra transmitir una permanente nostalgia o ‘As Light Falls’, casi la segunda parte de ‘Eye In The Sky’.

Por supuesto la calidad de grabación es notable, después de todo estamos hablando de un ingeniero y productor como Alan Parsons quien trabajó en obras de Los Beatles y Pink Floyd. Con “The Secret” queda demostrado que hay artistas que ya cuentan con un sello, una fórmula, que en este caso podemos describir como “sonido Parsons”, que sigue funcionando en los tiempos actuales.

Ricardo D. Pat