Alan Menken, compositor de Disney se convierte en un EGOT ¿Qué significa?

De todos los honores que se pueden otorgar a las personas en la industria del entretenimiento, lograr el estatus de "EGOT" es sin lugar a dudas algo especial. La etiqueta se refiere a cualquiera que haya logrado ganar un premio Emmy, Grammy, Oscar y Tony, algo que solo un pequeño puñado de artistas ha tenido la oportunidad de hacer.

El último en unirse a esta lista es Alan Menken, legendario compositor conocido por su trabajo en películas de Disney, principalmente en su llamada época del Renacimiento.

Alan Menken ha sido el compositor principal en casi una docena de cintas de Disney

Alan Menken es oficialmente un ganador EGOT

Este domingo, Alan Menken ganó el premio Daytime Emmy a la mejor canción original en un programa infantil, juvenil o animado, por su trabajo en Rapunzel's Tangled Adventure.

El premio fue para la canción "Waiting in the Wings", escrita por Menken y el letrista Glenn Slater, e interpretada por Eden Espinosa y Hudson D'Andrea.

Esta victoria de Daytime Emmy empuja oficialmente a Alan Menken al estado de EGOT, después de ganar ocho premios Oscar y once Grammys por su trabajo en La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin y Pocahontas. También ganó un Premio Tony en 2012, por su trabajo en Newsies.

En realidad, esta no es la primera vez que Alan Menken obtiene un Emmy, pero es la primera que el compositor gana de manera competitiva. En 1990, ganó un premio Primetime Emmy honorario por "Wonderful Ways to Say No", una canción que apareció en el anti-droga PSA Cartoon All-Stars to the Rescue.

Alan Menken se une a un selecto club de artistas que también tienen el estatus EGOT, incluidos Rita Moreno, Audrey Hepburn, Mel Brooks, Mike Nichols, Whoopi Goldberg, John Legend y Tim Rice y Andrew Lloyd Webber.

Este honor se produce cuando Alan Menken tiene bastantes proyectos de alto perfil en su plato, incluida la composición de las canciones para la tan esperada secuela de Enchanted Disenchanted, y la grabación y escritura de las canciones para el próximo remake liveaction de "La Sirenita".