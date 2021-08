Alan Estrada humilla a fan que lo criticó por sus canas

El actor Alan Estrada arremetió contra uno de sus seguidores, quien cometió el “grave error” de hacer un comentario sobre sus canas, ya que solamente le pidió a su ídolo “no envejecer”, hecho que generó el malestar del youtuber y lo llamó “generación de cristal”.

De acuerdo con información del portal La Razón, el repentino enfrentamiento de Estrada con su seguidor se registró a través de Twitter, donde un usuario respondió un tuit del actor diciéndole que ya tenía canas.

“Oye @alan_estrada me estoy viendo una maratón tuya de todos los vídeos desde diciembre 2019 ..y estoy notando que tienes canas. WTF no envejezcas”, escribió el internauta en redes sociales.

¿Qué respondió Alan Estrada?

Ante ello, Alan respondió sarcásticamente que no se había dado cuenta de que tenía canas. “A la gente le salen canas, y gracias por decírmelo, como no tengo espejos no me había dado cuenta”, respondió.

Sin embargo, el internauta decidió seguir picando la cresta del actor y lo llamó “generación de cristal”, haciendo referencia a un tema de “moda” que nada tenía que ver con el comentario inicial e intentó justificar su punto.

Como era de esperarse, Alan no se quedó callado. “Me llamas generación de cristal cuando a ti lo que te hace ruido es que alguien tenga canas. No vato, no somos la generación de cristal, somos la generación que no tiene porqué aguantar gente imbécil y eso, es lo que realmente te molesta”.

¿Quién es Alan Estrada?

Alan es un reconocido actor y youtuber.

Alan es un youtuber mexicano que ya cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en su canal de YouTube, en donde tiene vídeos con más de tres millones de visualizaciones, además de 577.000 seguidores en Instagram.

Desde entonces, Alan Estrada recorrió escenarios, estudios de televisión y de cine hasta que encontró la forma de convertir una de sus pasiones en su trabajo. Conocido por su canal de viajes titulado Alan x el Mundo que sirve de referencia para planificar viajes.

