Alan Estrada expone que su papá tendrá fiesta navideña con 80 personas

Actualmente la Ciudad de México se encuentra pasando por una situación muy complicada en cuanto a la pandemia de Covid-19 se refiere, y es que en dicho lugar se declaró semáforo rojo nuevamente, por lo que todas las posadas y fiestas navideñas estarán prohibidas.

Sin embargo, parece que alguien que no quiere hacer mucho caso a las indicaciones del Gobierno es el papá del actor Alan Estrada, pues el famoso dio a conocer que su papá realizará una cena navideña con 80 personas y de manera clandestina.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que realizó la denuncia, sintiéndose frustrado, pues lamenta que su papá sea uno de los que se queja, y realiza acciones en contra de la salud de los ciudadanos.

El actor que dio vida a “Jalapeño” en ¿Quién es la máscara? dijo que ya había intentado hablar con él, pero parece que fue inutil pues dijo que era un compromiso, y que todos estaban sanos en la familia, sin embargo, el actor reveló que él no iría a la cena.

No suelo compartir cosas personales pero es frustrante. Mi papá es de los que se queja del gobierno pero está ultimando los detalles de la cena navideña a la cual irán unos 80 familiares y les vale madre! La harán clandestina pues están prohibidas pero se sienten invencibles.

“Tiene 71 años. Ya le dije que no iré a la cena y le da igual. Dice que si no le tienes miedo al COVID no te da. Qué pinche impotencia, Que pinche tristeza”