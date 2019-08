Alaíde, nació para hacer música

Alaíde es una joven talentosa que se presentará en la ciudad de Cancún, en exclusiva con LA VERDAD nos contó de qué va su música y lo que espera conseguir con ella, desde algún punto de la zona hotelera de la ciudad nos demostró su talento.

“Desde niña inicié mi camino en la música, supongo que mi a familia y a mí nos encanta la música y desde siempre fue parte de mi”.

Su próxima presentación será en el Teatro 8 de Octubre en la ciudad de Cancún en próximo 8 de agosto en donde presentará un show con banda en vivo además de presentar su encantadora voz.

“Al natural solo crecí y de la nada ya era momento de tomar la elección de lo que qué yo me quería dedicar, mis papas me dijeron si te gusta y puedes hacerlo, hazlo, mi historia está medio al revés a otros artistas”, nos dijo Alaíde.

Con una carrera pronunciada y un sólido proyecto musical, Alaíde ha demostrado con cada uno de sus temas como lo es ‘Juntos’ que se encuentra en Spotify, que será una de las grandes artistas mexicanas.

“Llevo en el medio más o menos cuatro años y en este tiempo he notado que si uno quiere ser excelente hay que trabajar, hay que leer y hay que escribir. Me inspira la vida y todo me inspira”, señaló.

Al hablar de su proyecto que integra géneros como el bossa-nova, blues y flok, nos comentó que le agrada ser compositora aunque aún no podría definir en una sola palabra su concepto.

“Lo definiría..., las canciones aún no tengo idea de cómo lo definirá, pero son canciones de autor hay de todo no estoy cerrada en un solo género, pero de lo que estoy segura es que son mis rolas”.

Para finalizar con la entrevista Alaíde nos comentó que le encantaría ganar un Grammy y que espera que en su próximo material discográfico consiga al menos alguna nominación.

