¡Al rojo vivo! Martha Higareda reveló cómo fue su PRIMERA VEZ con un hombre

La famosa actriz Martha Higareda ha impresionado con el estreno de su nuevo podcast llamado "De todo un mucho" a lado de Yordi Rosado donde han arrancado con fuertes revelaciones personales que han dejado con la boca abierta a muchos internautas.

Resulta que Martha Higareda reveló cómo fue su primera vez con un hombre en un podcast que realizó junto al conductor Yordi Rosado llamado De todo un mucho, pues durante la charla, la actriz habló de lo que significa para las mujeres tener su primera relación sexual y confesó a qué edad tuvo su primer encuentro.

Por otro lado Martha Higareda de 36 años de edad, reveló que cuando filmó la película "Amarte duele" era la primera vez que se desvestía ante un hombre, por lo que fue muy difícil para ella, pero pudo lograrlo.

"Finalmente yo lo hice con mi mejor amigo. Fue mi novio pero primero fue mi mejor amigo, nos hicimos novios y nos fuimos juntos de viaje y aquí va a ocurrir. Pero yo estaba segura de que era una persona que me quería, que me valorara y fue muy bonito".

Las revelaciones de la actriz Martha Higareda

La actriz tabasqueña también le confesó a Yordi Rosado que ella esperó muchos años para tener relaciones, pues no quería vivir las mismas experiencias de sus amigas en la adolescencia.

"Tenía 26 años. Me tardé, te dije que me tardé y dije que iba a decir la verdad, entonces sí (…) La verdad es que a mí me había pasado mucho que con mis amigas cuando estaban más chavitas, mi mamá me decía 'pon atención y te vas a dar cuenta que van a estar con su novio y al poquito tiempo las van a cortar porque el chavito ya obtuvo lo que quiso, entonces va a ir a buscar a otra".

Cabe destacar que Martha Higareda y Yordi Rosado también hablaron de cómo surgió este nuevo proyecto en el que darán a conocer sus secretos:

“Desde hace muchísimo tiempo queríamos trabajar juntos, entonces surgió esta idea de crear un podcast. Todo comenzó cuando una amiga nos escuchó platicar y estaba atacada de la risa y nos propuso hacer un programa donde habláramos así de cualquier tema porque nuestras anécdotas siempre tiene consejos o moralejas de una manera muy ligera”.