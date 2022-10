Al público no le gustó 'Cabo' con Bárbara de Regil: "Es copia de Sortilegio"

Televidentes reprueban primer capítulo de 'Cabo'

Este lunes Televisa estrenó la telenovela 'Cabo' protagonizada por la actriz Bárbara de Regil en su primer proyecto para la empresa, sin embargo en redes sociales los televidentes y sobretodo internautas de las redes sociales no tomaron con bien la historia que anteriormente ya se había producido.

Como recordarás esta historia es un remake de "Tu o Nadie" y a su vez de "Sortilegio", dos historias que en su momento marcaron época con altos números de rating y buenos comentarios por parte de los televidentes.

La telenovela con Bárbara de regil si bien no le fue mal en rating, en críticas negativas los internautas destrozaron la actuación del artista y desde luego lo acartonada que se ve en pantalla.

Televidentes reprueban primer capítulo de 'Cabo'

Este lunes arrancó con todo la telenovela protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa en Televisa, sin embargo para los internautas de las redes sociales la actuación de la estrella de "Rosario Tijeras" no fue bien recibida.

Por si fuera poco hay quienes no ven con buenos ojos que se haya realizado una nueva versión cuando tan solo unos años atrás tuvimos Sortilegio con Jacqueline Bracamontes y William Levy, ambos actores dejando una huella imborrable en el público.

"No sé banda, Bárbara de Regil no me acaba de convencer", "La trama si está buena y el elenco también a excepción de la bárbara… no se le cree su papel y actuación", "Es una replica de Sortilegio", "Que chafa,La nueva versión de sortilegio", se puede leer en algunos comentarios.

Como recordarás en 2009 Televisa volvió a tomar dicha historia per trayendo a la pantalla a Jacky Bracamontes, William Levy y David Zepeda, el trío de actores que engaló el melodrama.

¿Dónde ver 'Cabo' con Bárbara de Regil?

La telenovela se podrá ver de lunes a viernes por la señal de 'Las Estrellas' a las 09:30 de la noche y es protagonizada por Bárbara de Regil, Matías Novoa, Eva Cedeño, Rebeca Jones, Mar Contreras, Raúl Coronado y Diego Amozurrutia.

Ahora la telenovela 'Cabo', tal como te dijimos en La Verdad Noticias, es producida por José Alberto Castro en colaboración con TelevisaUnivisión y se sabe respetará los aspectos originales de su autora Maria Zaratini.

