Al primer tráiler de Avatar 2 le falta la "magia" de la película original.

Después13 largos años, e interminables retrasos y cambios de fecha, finalmente es hora de regresar al mundo de Pandora con el seguimiento de Avatar. El primer tráiler de Avatar: The Way of Water se reproducirá frente a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y esa será la única forma oficial de verlo durante al menos la próxima semana.

La secuela trae de vuelta a Sam Worthington como Jake Sully y Zoe Saldaña como su amante Na'vi, Neytiri, y el primer tráiler, por extraño que parezca, se centra en ellos en lugar del hermoso mundo alienígena de Pandora. Avatar 2 está programado para su lanzamiento el 16 de diciembre.

Disney proporcionó un avance del tráiler antes de las proyecciones preliminares de Doctor Strange 2. Los asistentes a CinemaCon, un evento de la industria para propietarios y operadores de cines que se llevó a cabo la semana pasada en Las Vegas, también pudieron ver el primer adelanto de Avatar 2 por adelantado.

¿En qué se enfoca el tráiler de Avatar 2?

El primer tráiler de Avatar 2 es en gran parte sin palabras, llevado en su lugar por la música altísima que podrías esperar si recuerdas bien la primera película. Su enfoque principal está en los Na'vi y los Avatares, los cuerpos Na'vi diseñados genéticamente por humanos y operados a través de una interfaz cerebral remota.

El tráiler presenta numerosas tomas de Na'vi en primer plano, montando animales alienígenas, caminando con humanos y de pie o corriendo a través de estructuras hechas por humanos. En otras palabras, el tráiler no muestra lo suficiente de Pandora.

Cuando se lanzó el Avatar original en 2009, los personajes azules CGI Na'vi se veían geniales, con impresionantes expresiones faciales y movimientos sorprendentemente creíbles. Pero su verdadero poder perdurable radica en la belleza y majestuosidad del paisaje digital de Pandora.

Después de todo, el planeta era tan hermoso que algunas personas informaron sentirse profundamente deprimidas porque no podían vivir allí. Es incluso la base de una ubicación de Disney World tremendamente exitosa.

Primeros avances de Avatar 2 se centran en Pandora

Los primeros avances de Avatar se centraron en la belleza de la flora y la fauna de Pandora. Había islas flotantes cubiertas de flores vibrantes y árboles enormes, extrañas criaturas alienígenas que parecían cruces entre panteras y leones, y enormes bestias voladoras que llevaron a los personajes, y más importante, a nosotros, en un viaje vertiginoso, para burlarse de algunos de los habitantes del planeta. terreno impresionante.

El primer tráiler de Avatar: The Way of Water se pierde esa majestuosidad. Al destacar a los personajes, el tráiler reduce a Pandora a un telón de fondo banal que podría ser cualquier bosque u océano de nuestro propio planeta, aparte del énfasis en las criaturas de cuatro aletas o cuatro alas.

Hay tomas breves de numerosos personajes nuevos, que se ven geniales una vez más. Estos personajes con frecuencia montan criaturas, pero la cámara los enfoca con fuerza, oscureciendo sus monturas y dejando las extensiones acuáticas de las nuevas regiones de Pandora luciendo insípidas.

La buena noticia es que lo poco que vemos de las nuevas regiones de Pandora, en su mayoría acuáticas, todavía se ve increíble. La representación digital es aún más impresionante que en la primera película, y parece claro que aún habrá muchas tomas glamorosas del planeta.

Pero es más difícil emocionarse por volver al mundo de Pandora cuando apenas podemos verlo. Y no es que el avance se centre en la trama en lugar de los entornos: aquí no hay elementos claros de la historia, aparte de una sola línea de voz en off de Jake sobre cómo la familia es una fortaleza.

Junto con algunos otros miembros del elenco que regresan, como Sigourney Weaver y Giovanni Ribisi, Avatar 2 agregará una variedad de nuevos actores y personajes, incluidos Kate Winslet y Michelle Yeoh. Algunos de los actores han contado historias sobre sus experiencias filmando la película, que sonaba como una absoluta pesadilla.

La Verdad Noticias informa que, para ayudar a preparar al público para Avatar: The Way of Water, Disney volverá a estrenar el Avatar original en los cines a partir del 23 de septiembre.

