Al fin velaron el cuerpo de Fabio Melanitto

Al fin pudieron dar el último adiós al exintegrante de UFF Fabio Melanitto. El cuerpo del cantante fue velado en la Ciudad de México.

La familia del cantante reside en Italia y por cuestiones económicas no podían viajar a México para reclamar el cuerpo del difunto, por lo que la única que tenía el derecho a ejercer tal acción era su exesposa Ivonne Montero, a lo que esta se negó.

Sin embargo a casi una semana del homicidio, Mariana Melanitto, hermana de Fabio, llegó al país para trasladarse directamente al Instituto de Ciencias Forenses donde reconoció el cuerpo y lo reclamó.

Acto seguido, el cuerpo fue velado en una funeraria de la colonia Juárez. Fue una ceremonia íntima a la que asistieron algunos amigos del venezolano en la cual estuvo estrictamente prohibido el paso a la prensa.

Fue tal el hermetismo, que en la pizarra donde se ponen los nombres de los fallecidos, había varios espacios en blanco. Se supo que el velorio se realizó en una de las capillas pequeñas del lugar, ubicada en el primer piso del edificio y resguardada por 2 elementos de seguridad.

Poco antes de la media noche se percibieron aplausos que provenían de la capilla en el momento en que el ferétro era retirado. Minutos después Mariana salió del lugar para después subir a un auto blanco que escoltaba una camioneta.

El único asistente del funeral que accedió a dar entrevistas aseguró:

“Se lo dejamos a Dios que es lo que más importa, las investigaciones siguen y no podemos decir nada, sus restos descansarán en Italia, pero no sé cuándo serán trasladados, los restos no se pueden incineran porque las investigaciones continúan”.