¡Al fin! Nanatsu no Taizai 3 ya cuenta con doblaje latino en Netflix

El anime de Nanatsu no Taizai: Kamigari no Gekirin (The Seven Deadly Sins: La Ira Imperial de los dioses) ya tiene disponible más trabajos de doblaje en Netflix y entre ellos está el esperado español latino de la tercera temporada animada por Studio DEEN.

La Verdad Noticias informó anteriormente que la temporada 3 de Seven Deadly Sins se estrenó en el gigante de streaming el pasado mes de agosto de 2020. Sin embargo, debido a los retrasos de producción por la pandemia, únicamente el doblaje español de españa se actualizó a tiempo.

Recientemente, Gabriel Basurto, actor de doblaje de interpreta a Ban “Pecado de la Codicia del Zorro”, confirmó que esta opción de español latino ya se puede encontrar en Netflix. Esta información la dio a conocer en sus redes sociales tras varias olas de comentarios por fanáticos preguntando por su trabajo en Nanatsu no Taizai.

Foto: Gabriel Basurto - Facebook

Más sobre Nanatsu no Taizai

Recordemos que Netflix nombra a “La Ira Imperial de los dioses” como la temporada 4 y que la animación pasó de ser responsabilidad de A-1 Pictures (responsables de Sword Art Online) a Studio DEEN (junto con Marvy Jack en varios episodios).

Los siete pecados capitales ha aumentado rápidamente en popularidad entre los fanáticos del anime desde que se agregó a Netflix y ahora es uno de los animes más buscados del mundo, según datos recientes de la plataforma de streaming.

Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgment streams 2021. pic.twitter.com/vrZ9pXqn0z — NX (@NXOnNetflix) November 11, 2020

La serie de Nanatsu no Taizai es una obra original de manga creado por Nakaba Suzuki en 2012. Se confirmó que una quinta temporada de anime titulada “The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement” se estrenará en enero de 2021 y terminará de adaptar toda la historia del manga que concluyó en marzo de 2020. Susumu Nishizawa regresaría como director junto con el resto del equipo de la temporada 3.

