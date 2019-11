¡Al fin! Hija de Luis Miguel revela que operaciones se ha hecho

Las cirugías estéticas y las celebridades son dos cosas que casi siempre van mezcladas, pues son muy pocas las estrellas que no se han sometido a algunos ‘arreglitos’ para mejorar su imagen ante los reflectores.

Aunque algunos no tienen ningún problema en revelar que se han realizado cirugías estéticas como es el caso de la sensual Lis Vega, existen otras famosas que niegan rotundamente este hecho aunque sea más que evidente.

Tal es el caso de Michelle Salas, la polémica y famosa hija del astro de la música Luis Miguel, quien siempre despertó sospechas sobre sus supuestas cirugías, y ahora finalmente reveló la verdad sobre ellas.

Tras negar en muchas ocasiones que había pasado por algún arreglo estético, Michelle Salas quedó acorralada, ya que sorprendió a todos sus fanáticos cuando finalmente reveló que los rumores eran ciertos y si se ha realizado operaciones.

Aunque se esperaba que hablara sobre cirugías como aumento de busto o liposucciones, las cirugías que Michelle Salas se ha realizado son bastante sutiles en realidad, pues son arreglos menores.

“Yo no tendría problemas en decir si me inyecté los labios, pero me puse delineador por fuera”.