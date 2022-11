Al borde del llanto, Toñita abandona el foro de Televisa por esta razón

Toñita ha causado todo un revuelo en las redes sociales, y en La Verdad Noticias te compartimos lo que pasó en su reciente participación en "Las Estrellas Bailan en Hoy", pese a la calificación de 9 que le puso Latin Lover, cuando Ema Pulido le puso 6 la cantante abandonó el foro.

Y es que, no ha sido la primera vez que la ex alumna de La Academia se enfrenta a la juez de hierro, pero en esta ocasión se mostró muy afectada por los comentarios de la experta en el baile, pero ¿qué le dijo? Aquí te lo decimos, Pulido aseguró que no les cree nada en el baile.

Recordamos que en uno de sus bailes se armó una discusión con la cantante y Ema Pulido, en esa vez "La negra de oro" presentó su coreografía al estilo de disco, pero en esta ocasión presentó un vals, pero sus pasos de baile no le agradó a Ema, pero reconoció el esfuerzo que le han puesto a los bailes.

Toñita rompió en llanto y abandonó el foro de "Hoy"

Tras mostrar su coreografía, la pareja se mostró emocionada, además Andrea Legarreta se conmovió por los problemas que han afrontado la pareja, pues la cantante se está separando de su marido, y Tony Garza recordó a su mamá.

Mientras que Ema Pulido dijo que el baile de la cantante fue repetitivo y que el número debió ser más emotivo, pero expresó que son personas talentosas y con emociones pero que las tienen que sacar más a flote.

Por su parte, Latin Loven dijo que hay un crecimiento y les puso 9, pero cuando Ema les dio 6, la artista abandonó el foro, en ese momento Galilea Montijo fue a perseguirla. Posteriormente, aclararon la situación y la cantante dijo: "Exploto como todos".

Te puede interesar: Toñita ventiló que un ex alumno de La Academia estuvo delicado de salud

¿Cómo se llama el esposo de Toñita de La Academia?

Aseguran que la cantante se divorcio por una presunta infidelidad

La cantante Toñita rompió el silencio sobre su situación amorosa con Luis Manuel, pues el año pasado confesó que se había separado de su esposo, pero recientemente anunció que se divorció luego de más de 14 años de matrimonio.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram