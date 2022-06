Al borde del llanto, Niurka se enfrentó a Juan Vidal, pero él la ignoró

Al borde del llanto, la vedette se enfrentó a Juan Vidal, pero él la ignoró

Niurka, quien se perfila para llegar a la final del reality show La Casa de los Famosos, se ha convertido en una de las participantes más queridas del proyecto, pero recientemente rompió en llanto, pues mostró su lado vulnerable ante una situación con un actor.

¿Qué fue lo que pasó? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues la historia de amor que comenzaba a surgir entre la famosa y Juan Vidal se vio afectada por la intervención de una tercera persona, Julia Gama, por lo que Marcos se desahogó con sus compañeros.

Desde las primeras semanas del inicio del reality show de Telemundo, Marcos y Juan Vidal protagonizaron apasionados besos. Ante las cámaras se daban besos y no ocultaban que había interés por parte de ambos, pero la vedette se enfureció por algo que él hizo.

La vedette cubana abrió su corazón, pero Juan Vidal la ignoró

La vedette y el actor Juan Vidal

El enojo de la cubana surgió porque no le agradó que Juan estuviera sirviendo a Laura Bozzo todo el tiempo, pero él se enojó con la famosa, por lo que Julia reaccionó a la forma que Marcos le habló a Juan, lo que ha causado un distanciamiento entre la vedette y el actor.

"Lo que más me duele es que dejen que entre el veneno a nuestro espacio, eso me duele más que dejar de besarle la boca a este. Eso me mata". Expresó la cubana, mientras que Vidal no levantó la cabeza para ver a la actriz, quien estaba llorando amargamente; el actor se retiró de aquel lugar.

¿Cuál es la edad de Niurka?

La cubana es parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos

La famosa no ha ocultado con orgullo su edad, pues tiene 54 años de edad, pues ha demostrado que es una mujer muy atractiva, posee una envidiable figura, así lo ha presumido en las fotografías que comparte en su perfil social de Instagram.

Aunque, en el reality show de Telemundo, la vedette cubana Niurka ha derrochado sensualidad con sus atrevidos atuendos, pero recientemente ha mostrado su lado más sensible, la famosa rompió en llanto por el distanciamiento que ha surgido con Juan Vidal.

