¡Al borde del llanto! Ana María Alvarado vuelve a Sale el Sol tras Covid-19

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, Ana María Alvarado ha pasado por meses muy complicados, luego de que tuviera un ataque de epilepsia, y que posteriormente se le detectara un tumor en el cerebro, lo que sin duda generó mucho pánico en la famosa.

Por si esto fuera poco, la conductora de Sale el Sol fue diagnosticada con Covid-19 hace algunas semanas, lo que también causó mucha controversia, pues esto, junto a sus diagnósticos previos asustaron a sus fans y a la propia famosa.

De hecho, la enfermedad presenta complicaciones en esta famosa y estuvo 13 días hospitalizada y después pasó días encerrada en casa hasta que la prueba le saliera negativa.

La conductora de Imagen TV regresó al matutino Sale el Sol, y al borde del llanto se presentó en el estudio, donde fue recibida con aplausos por parte de sus compañeros conductores y del equipo de producción.

"Ya regresé, ay qué bueno, muchas gracias, me da mucho gusto volver porque sentirse mal es horrible, hablar de enfermedades es horrible, uno se deprime más si está diciendo 'no me siento, no me siento bien”, dijo.