Al borde del llanto, Alicia Machado revela la dolorosa enfermedad que padece

La venezolana Alicia Machado recurrió a las redes sociales para compartir un live donde abrió su corazón a sus seguidores y reveló que no es fácil llevar la enfermedad que padece, está pasando por una complicada situación con respecto a un problema de salud.

¿Qué enfermedad padece la actriz? En La Verdad Noticias te compartimos lo que confesó la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos, que ha dividido opiniones en redes sociales, algunas la apoyan mientras que otros le recuerdan las críticas que hizo a algunos famosos.

Cabe mencionar que Niurka arremetió contra la venezolana, pues comentó en una entrevista que la actriz trató mal a los seguidores, a la audiencia, incluso la tachó de hipócrita. En su momento Machado criticó la actitud que tuvo la vedette dentro de la casa.

¿Qué enfermedad tiene Alicia Machado?

En un video que han difundido en redes sociales, la famosa confesó: "A veces no es tan fácil, no tiene que ver con la edad...cuando se me activa lo de la fibromialgia, me cuesta hasta levantar la cara". Expresó.

"Hay días que es difícil llevar lo de la fibromialgia". Dijo la famosa.

Por otro lado, mencionó que no le gusta que la gente piense que es grosera por su forma de hablar fuerte. Por otra parte, la conductora Jimena Gállego comentó que es una enfermedad que causa fuertes dolores en el cuerpo, y que afecta el estado de ánimo y las reacciones de la persona.

¿Qué novela hizo Alicia Machado?

Machado en la telenovela "Una familia con suerte"

La actriz Alicia Machado tuvo la oportunidad de darse a conocer en la pantalla chica en las telenovelas como: "Hasta que el dinero nos separe", "Atrévete a soñar", "Una familia con suerte", "Porque el amor manda", entre otros proyectos.

