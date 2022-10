Al borde de las lágrimas, Chuponcito reveló que sufrió maltrato en su infancia

Chuponcito fue uno de los invitados al programa de YouTube de Yordi Rosado, donde compartió algunos momentos que vivió en su infancia, pues a pesar de hacer reír al público, tuvo un tormentoso pasado, sufrió maltrato cuando apenas era tan solo un niño.

El comediante mexicano rompió el silencio sobre las difíciles experiencias que vivió y que marcaron su vida, ya que sus padres se separaron y él se fue a vivir con su medio hermano y se quedó con él por dos años, pero nunca supo porque lo dejaron con él.

Recordamos que en junio de 2021 te dimos a conocer en La Verdad Noticias que el comediante se quitó el maquillaje para defenderse de las acusaciones sobre acoso sexual de su ex pareja, de igual forma otras mujeres lo acusaron, mientras su ex realizó una denuncia legal por extorsión contra el comediante.

Chuponcito abrió su corazón y reveló que sufrió en su infancia

En la entrevista dijo que vivió tantas cosas que fueron dolorosos para él, y que le lastimaron su alma, su vida y otras cosas, por lo que empezó a tener rencor a su papá, aunque su mamá iba a esa casa donde vivía con su medio hermano, pero solo iba a lavar y luego se quitaba.

Al borde de las lágrimas confesó que en la primaria vivió los episodios más terribles de su infancia, aunque no quiso mencionar quiénes fueron esas personas que lo maltrataron, pero dijo que no fue su medio hermano, ya que él siempre fue bueno con el comediante.

De igual forma dijo que no podía denunciarlos por temor, ya que lo amenazaron con hacerle daño a su mamá, por lo que se quedaba callado, pero un día él le confesó la verdad a su mamá, pero ella no le creyó y le pidió que no contara nada a alguien.

¿Quién es en realidad Chuponcito?

El comediante mexicano

José Alberto Flores Jandete, mejor conocido como Chuponcito, es originario de Neza, en el Estado de México. Inició su carrera en el circo para entretener a los niños, pero ahora los adultos son su principal público. Logró popularidad en televisión por aparecer en "Guerra de chistes".

