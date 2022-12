Al borde de las lágrimas, Céline Dion cancela su gira por rara enfermedad

Céline Dion compartió un video en su perfil de Instagram donde se muestra conmovida al revelar un momento complicado en su vida, y en La Verdad Noticias te compartimos todos los detalles de las declaraciones de la famosa sobre su salud.

Y es que, la cantante expresó en la publicación: "He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y no me es fácil lidiar con ellos. Me entristece profundamente decir que no estaré lista para reanudar mi gira por Europa en febrero". Mencionó.

La cantante confirmó que sufre de una enfermedad neurológica que la ha obligado a cancelar su gira europea de 2023. La cantante comentó que sufre del "síndrome del hombro rígido", por lo que indicó que un equipo médico ha trabajado con ella para ayudarla en el proceso.

Céline Dion cancela su gira de 2023

En el video que compartió en redes sociales, se muestra a la cantante afectada por la situación y con lágrimas en los ojos expresó: "Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar".

Por otro lado, la cantante dijo que la enfermedad afecta a una persona entre un millón, además mencionó que los espasmos le han causado dificultades para caminar, le han afectado en todos los aspectos de su vida diaria.

Cabe mencionar que en la publicación indican que la gira será reprogramada para el 2024, pues recordamos a principios de este año que en las noticias de la farándula te informamos que la cantante canceló su gira del 2022 que tenía programadas en Estados Unidos y Canadá.

Te puede interesar: Céline Dion cancela conciertos programados por motivos de salud

¿Cómo se encuentra de salud Céline Dion?

La cantante cuenta con un equipo médico que la está ayudando

Recordamos que en el 2019 la cantante Céline Dion sorprendió con su extrema delgadez y ahora ha preocupado a sus fans por su enfermedad neurológica que padece. La cantante dijo que está trabajando duro con su terapeuta de medicina deportiva para poder recuperar fuerza y capacidad para actuar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram