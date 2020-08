Akon RECHAZÓ a Drake porque "su rap era igual al de Eminem"/Foto: Afrika Tech, revolt TV y Teleamazonas

Akon puede ser mejor conocido por su catálogo de éxitos como "Lonely" y "I Wanna Love You", pero ha tenido una carrera paralela como ejecutivo discográfico, firmando a Lady Gaga con su sello KonLive a través de Interscope (los dos se han separado desde entonces).

También tiene su sello Konvict Muzik, que se fundó en 2004 y a lo largo de los años ha incluido a T-Pain, el rapero Kardinal Offishall, la cantante Kat Deluna y muchos otros, y casi incluyó a Drake , pero Akon en realidad no lo contrató.

Akon reveló recientemente en una entrevista con VladTV que tuvo la oportunidad de fichar a Drizzy en 2005, pero pasó porque "Drake sonaba más como Eminem".

"Kardinal Offishall me lo trajo [Drake] en 2005, creo que fue, o 2004", recordó Akon. “Fue justo antes de que [la canción de Drake] 'Best I Ever Had' explotara, porque en ese momento, era más mixtape-ish. En ese momento, lo creas o no, Drake sonaba más como Eminem. Con esa demostración que escuché, sonaba más como Em".

Continúa: “Puedes ver la diferencia entre esa demostración y 'Best I Ever Had'. Fue completamente diferente".

¿Akon se arrepiente de no producir a Drake?

Pronto comenzó una guerra de ofertas que finalmente fue ganada por el sello Young Money de Lil Wayne, que ha lanzado la música de Drake a través de Republic Records desde entonces.

Sin embargo, casi fue de otra manera: cuando el precio de Drake subió, Kardinal Offishall, quien también es un ejecutivo musical apodado el "embajador del hip hop" de Canadá, hizo una segunda jugada para incluir a Akon en el juego.

Akon ahora reconoce que estuvo equivocado y que Drake es un gran artista. En su faceta como productor, el cantante ha logrado catapultar a grandes estrellas de la música/foto: Business Insider

“Fue entonces cuando Kardi dijo, '¡Te dije que este n-a iba a ser la sh-!'”, Recordó Akon. “Le dije: 'Bueno, sh–, comuníquese [con su equipo]'. Él dijo: 'Puedes, pero la oferta más baja en este momento es un millón'".

Akon revela que no tenía un millón de dólares, antes de revelar que la presidenta y directora ejecutiva de Epic Records, Sylvia Rhone, que en ese momento dirigía Universal Motown Records, también tuvo la oportunidad de firmar a Drake.

También te puede interesar: Drake consigue romper un récord en la lista Hot100 de Billboard ¡WOW!

"Sylvia Rhone tuvo la mayor oportunidad de ficharlo", recuerda Akon. “En ese momento, tenía a Trey Songz. Ella pensó que Trey iba a ser lo más grande de todos los tiempos… De todos los artistas de hoy, para mí [Drake] vale cada maldito centavo. Es un genio, es revolucionario lo que ha hecho". ¿Crees que Drake es uno de los mejores raperos de la última década?