Aitana presume elegante cambio de look en los Premios Goya 2021

Aitana Ocaña conocida simplemente como Aitana, es una cantante y compositora española, conocida por participar en la novena temporada de Operación Triunfo, donde obtuvo el segundo puesto del concurso musical.

Además fue una de los seis candidatos para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018, con «Arde» en solitario escrita por Alba Reig de Sweet California y «Lo Malo» en dueto con Ana Guerra.

El look despampánate de Aitana en los Goya 2021

Recientemente la bella chica de la música ha conquistado las miradas en la noche más importante para el cine español y es que fue parte de los artistas que se presentaron a la XXXV edición de los Premios Goya.

Aitana en la Alfombra Roja de los Goya 2021

Resulta que la expartiipante de Operación Triunfo se dedicó a interpretar sobre el escenario del Teatro del Soho Caixabank la canción Happy Days Are Here Again, un homenaje a Barbra Streisand que no podría parecer más apropiado.

Es por eso que para su paso sobre el escenario y por mucho que momentos antes había triunfado sobre la alfombra roja, la cantante pasó por un cambio de look exprés que nos dejó otra de las imágenes inolvidables de la velada.

Por lo que se puede ver en imágenes, Aitana era toda una fuente de inspiración para novias modernas con un vestido blanco de tirantes espagueti que haría las delicias de cualquier amante del minimalismo.

El modelo firmado por Versace de largo intermedio y falda lápiz que refleja por completo la estética favorita de la artista. Además, los cortes delanteros y el escote de la espalda hacían que el diseño no necesitara apenas estampado ni excesivos complementos.

El detalle que añadió la cantante fueron unas sandalias con plataforma a juego con el color de la creación de la casa italiana que actualizaban un look que nunca pasa de moda.

Cabe destacar que Aitana pasó al extremo contrario de la paleta al llevar un vestido azul marino para su actuación. El modelo era un vestido inspirado en la chaqueta americana que llevaba solapas y hombreras para estructurar la silueta.

