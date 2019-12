Aitana presenta su nueva música “- +” ¿listo para llorar?

La famosa cantante Española, Aitana, ha demostrado el talento que tiene, pues con una canción muy al estilo Avril Lavigne, nos enseñó que también puede proyectar una canción digna de las lágrimas de sus fans.

Aitana presentó su nueva canción llamada “-+” (menos, más) y junto a Cali y El Dandee, Aitana le canta a esas relaciones fallidas sobre todo al primer amor aquel que crees que durará para siempre, sin embargo, por alguna razón debe terminar.

Aitana ha asegurado que esta es una de las mejores canciones que ha realizado, pues no solo es un pop balada, sino que también tiene partes de trap/rap en el climax de la cancion.

hablemos de lo guapa que sale en el videoclip #AitanaMasCaliYElDandee pic.twitter.com/kJZCX0xW5m — ▶️➕ (@itssaitanna) December 17, 2019

El video está disponible desde las 5 de la tarde de este 17 de diciembre hora México (medianoche hora españa del 18 de diciembre), y a menos de una hora de haberse publicado ya contaba con más de 100 mil reproducciones, además de ser Trending Topic en España, y estar en el puesto número 3 de tendencias globales.

¿AITANA ENVÍA MENSAJE SOBRE EL SIDA?

Algunos rumores afirman que el mensaje le hace un guiño a la lucha contra el sida, pues para empezar la canción llamada “Menos, Más” es nombrada con los signos de “Negativo, Positivo”. Además durante el video de la canción predominan los tonos oscuros, sin embargo, el único color que resalta de entre todos es el rojo, mismo que hace referencia a la lucha de la concientización del VIH y Sida, además diciembre también es el mes de la concientización del VIH y Sida.

Te puede interesar: Aitana publica foto y sus seguidores ENLOQUECEN por un pequeño detalle

La cantante no ha confirmado que exista una relación entre dicha enfermedad y su video, sin embargo, eso se rumora entre los seguidores de la cantante. Eso sí, si hubiera mensaje o no, no podemos negar que la canción de Aitana es buenísima, y ha llegado para que se la dediquemos a esa persona que nos hizo sufrir, pero que no podemos dejar de querer.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana