Aitana Derbez se presumió como una “motomami” y fans caen rendidos

Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, demostró que es toda una apasionada del motocross, disciplina que no es nada sencilla, pero con la que ha cautivado a sus fans.

Resulta que a través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Amor de papel" y "¿Dónde están?" publicó un video donde aparece la pequeña de 8 años montada sobre una motocicleta de su tamaño y realizando algunas suertes sobre un área verde.

Por lo que se puede ver siempre estuvo bien vigilada y con los elementos de protección por si llegaba a caerse y bajo la pregunta "¿estás lista, guapa?", Aitana alzó su pulgar y se lanzó a la aventura.

Aitana Derbez y su afición a las motos

Aitana, hija de Eugenio Derbez y Alesandra Rosaldo, una virtuosa del motocross. pic.twitter.com/48n7aqUW51 — Lo + viral (@VideosVirales69) August 17, 2022

El video fue musicalizado con la canción "Girls, girls, girls" de Mötley Crüe y quedó como anillo al dedo, pues se puede apreciar a la niña en su máximo esplendor dominando el caballo (pony) de acero al puro estilo "Motomami" como la cantante española Rosalía.

Hay que recordar que el pasado 4 de agosto Aitana Derbez cumplió 8 años, algo que con toda seguridad festejaron sus padres y hermanos. Aunque es muy pequeña aún destaca por tener habilidades en el piano y por ende su familia no descarta que en el futuro pueda buscar desarrollar sus talentos para convertirse en toda una artista como ellos.

La pequeña es querida por los fans de sus padres

Por si fuera poco, también es una niña curiosa que busca hacer lo mismo que sus padres, destacó Alessandra Rosaldo hace un año, justo cuando llego a los 7. Por esta razón no es una sorpresa que le agraden las motocicletas:

"Aitana es como su papá, todo lo quiere probar, todo lo quiere hacer. Entonces, pues bueno, a mí me toca fluir con eso. Se me llena el corazón de amor, orgullo y de admiración al ver que no le tiene miedo, que al contrario lo quiere experimentar, y al mismo tiempo ve que pues, ya no es bebé. Voy aprendiendo que tengo que dejarla crecer", mencionó su madre Alessandra Rosaldo.

