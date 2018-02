¿Aitana Derbez celosa por la llegada de bebé Kailani?

¿Aitana celosa por la llegada de bebé Kailani?

¡Kailani ya nació! y todo el mundo estuvo feliz y emocionado por la llegada, pero la pequeña Aitana Derbez, hija de Eugenio y Alessandra Rosaldo no reaccionó con mucha alegría, ya que como la mayoría de los niños, cuando llega alguien más pueden sentir celos. Esto es una reacción completamente normal que a todos los seguidores del embarazo de Aislinn Derbez nos llena de ternura.

Aitana ya tiene 3 años y la reacción que tuvo ante la llegada de Kailani causo sorpresa en sus papás, esto lo contó Eugenio Derbez en entrevista para el programa Ventaneando:

“Aitana me dio mucha risa porque cuando nació mi hija me mandó una foto de la bebé, entonces le dijimos a Aitana ‘¡vamos a ir a ver a la nueva bebé!’… y la cara de Aitana fue totalmente… seria. Pensamos que le iba a dar gusto y se puso completamente seria. Le preguntamos: ‘¿no quieres ir a conocer a la nueva bebé?’ y no dijo nada”, contó Derbez, quien junto con su esposa Alessandra comenzó a observar que la pequeñita se puso triste.

“A partir de ahí se empezó a poner muy berrinchuda, muy chipil, me dio mucha risa que le empezaron a dar un poquito de celos”, confesó Eugenio.

Seguramente Aitana y Kailani en unos cuantos años daran mucho de que hablar, ya que solo se llevan por 3 años y Alessandra y Aislinn son muy unidas así que sin duda alguna serán amigas, más que familia. Eugenio y Mauricio tendrán que estar preparados para las canas verdes que este duó dinámico seguro les haran brotar.