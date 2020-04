Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hacen ejercicio con Kailani en cuarentena

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann son exhibidos por el programa de Tv Azteca “Ventaneando” durante su cuarentena por Coronavirus (COVID-19), pues decidieron que para mantenerse en forma realizaron sus ejercicios mañaneros con toda la familia; incluyendo a su hija Kailani junto con su padre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

Mediante una videollamada, la familia de la actriz mexicana conmovió a los conductores de Ventaneando, pues en un principio únicamente se pudo ver a la bebé Kai junto con su mamá haciendo estiramientos en la sala gracias a la ayuda de la hermana de Alessandra, quien es la experta en poner rutinas de ejercicios y la pequeña no se despegó de Aislinn por ningún momento.

No hay duda que las tecnologías permiten que este tipo de momentos sigan vigente en compañía de tus seres queridos, siendo una alternativa que la familia Derbez no dudó en compartir para sus millones d seguidores de redes sociales y con el detalle de mostrar la unión de Mauricio Ochmann con su hija y ex pareja a pesar de su separación.

Así se ejercitan los Derbez

El 12 de marzo de 2020, la primogénita de Eugenio Derbez comunicó su separación con Mauricio Ochmann, pidiendo respeto en todos los sentidos sobre los fuertes rumores que se hablaron de ellos en distinto medios de comunicación, pero a pesar de ello se confirmó que siguen manteniendo una gran amistad por todo lo que significa su hermosa hija.

Por esa misma razón, Mauricio Ochmann se encuentra pasando la cuarentena por Coronavirus con Aislinn Derbez y Kailani en la misma casa, ya que de no ser así, tendría que mantenerse alejado de su hija por la seguridad de ambos; situación que ya ha afectado a varios famosos mexicanos como Ninel Conde con su hijo Emmanuel y Grettel Valdez y su hijo Santino.