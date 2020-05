Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están mucho mejor separados: Gaby Michel/Foto: Hola y El Demócrata

La separación de los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, sigue causando polémica, especialmente por las declaraciones que han dado los familiares al respecto. En esta ocasión fue la actriz de doblaje Gaby Michel, mamá de Aislinn quier aseguró que los artistas están mucho mejor ahora que están separados. OMG!

Aunque la mamá de Aislinn Derbez no suele meterse en la vida de su hija, recientemente decidió expresar su opinión sobre la ruptura del matrimonio. En una entrevista para la revista TVyNovelas, la actriz mexicana de doblaje comentó que ahora ve mucho más contenta a su famosa hija.

Incluso Gaby Michel declaró que hasta no puede evitar que se le forme una sonrisa en el rostro después de que Aislinn de 33 años decidiera romper su relación con el padre de su hija Kailani.

“La veo perfecta. Feliz, más que antes, y yo con ella. La veo encantada con su vida.”, confesó Gaby.

La relación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Aunque desde hace varios meses los actores decidieron confirmar su ruptura, los fans aún no creen que la ex pareja llegue al divorcio, ya que muchos aseguran que podría haber una reconciliación. Sin embargo, tanto Aislinn como Mauricio ya están haciendo sus vidas propias, y aunque sigue viviendo juntos bajo el mismo techo por la cuarentena, ya no existe el romance.

No obstante, la hija de Eugenio Derbez y Gabriela Michel ha expresado en diversas entrevistas que no desea perder la relación de amistad con Ochmann de 42 años, puesto que Aislinn considera al actor de origen estadounidense como parte de su familia; especialmente desea que siempre mantengan una buena comunicación por el bienestar de su hija.

Sin embargo, la mamá de Aislinn informó que ambos actores están planeando proyectos a futuro separados, por lo que es probable que no exista un posible regreso como miles de internautas esperan que ocurra.