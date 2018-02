Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, demuestran su amor en cada foto

La hija de Eugenio Derbez, Aislinn y el actor Mauricio Ochmann conforman una de las parejas más atractivas del espectáculo mexicano.

Aislinn y Mauricio derraman miel en cada alfombra roja que pisan

Derraman miel en sus redes sociales y en cada evento social al que asisten, por lo que aquí te dejamos las mejores fotos de la pareja y su historia contada por el guapisimo Mau.

El actor recordado y querido por su personaje de Chema Venegas en `El señor de los cielos´, contó a medios nacionales cómo conoció a Aislinn, la mujer de su vida.

La historia de amor de AislinnDerbez y Mauricio Ochmann

“La conocí bien en la película `A la Mala´, cuando terminamos de filmarla, iba a hacer un viaje pero pensé: `¡híjole, yo quiero seguir conociendo a esta mujer, está muy interesante´. Por lo tanto, le dije: `¿Oye, qué te parece si nos vemos?, tengo que ir a un viaje pero regresando te busco´.

Amo volar contigo @aislinnderbez Una publicación compartida por Mauricio Ochmann (@mauochmann) el Ago 1, 2017 at 12:52 PDT

“La busqué y empezamos a salir. Comenzó de una amistad, de platicar de diferentes temas de la vida en mi casa o en la suya y de ahí surgió el noviazgo. Después de un mes, mes y medio, me le declaré. Muy mal por cierto, porque pues yo pensé que en estos tiempos ya no se usa. Entonces íbamos en el coche y le dije: `Ya llevamos como mes y medio ya, ¿no?, ¿quieres ser mi novia?´ Y ella me contestó: `¡Ah, nombre, qué romántico´.

Posteriormente, la pareja realizó un roadtrip de México a Miami, en Nuevo Orleans salieron a caminar, Mauricio se hincó en medio de un muelle y le volvió a pedir a Aislinn que fuera su novia, ahora sí en tono más romántico. Ella le dijo que sí, pero que se levantara porque se tenía que hincar con una rodilla no con las dos, fue un momento divertido como todos los que pasan juntos, siempre se están haciendo reír el uno al otro.

Cada foto que comparten tiene una magia especial:

Sus seguidores suelen llenar de comentarios positivos las fotos de Aislinn y Mauricio:

I Kiss in #mycalvins @calvinkleinmexico Una publicación compartida por Mauricio Ochmann (@mauochmann) el Feb 16, 2016 at 7:18 PST

Gracias por compartir la vida conmigo @aislinnderbez Una publicación compartida por Mauricio Ochmann (@mauochmann) el Dic 8, 2015 at 9:12 PST

A Aislinn y Mauricio les encanta presumir el cuerpazo que tienen: