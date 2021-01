Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann: Por fin revelan lo que ocasionó su DIVORCIO

En La Verdad Noticias te dimos a conocer una noticia que causó gran tristeza a los fans y fue la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes han sido reservados en dar detalles de lo que realmente afectó su romance y los llevó al divorcio.

Pero un miembro de la familia de la famosa, por primera vez habló al respecto, pues Eugenio Derbez comentó que fue muy difícil tomar la decisión de realizar la segunda temporada de "De Viaje con los Derbez" tras el divorcio de su hija con el actor.

El comediante mexicano reveló cuál fue el verdadero detonante de la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes lucían muy felices juntos y eran la pareja envidiada por sus seguidores, pero su historia de amor llegó a su fin.

Revelan por qué Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separaron

Durante una entrevista, Eugenio Derbez confesó que cuando comenzaron a grabar la primera temporada del proyecto en familia, comenzaron los problemas en la pareja, pues el famoso aseguró que empezó en Marruecos lo que los llevó a finalizar su matrimonio.

"De alguna manera todo esto empezó en Marruecos, quizás no fue lo que hizo que se separaran, pero sí aceleró el proceso. No sabíamos si hablar de ello o no, porque fue una de las cosas más complicadas que hemos pasado como familia". Comentó.

El papá de Aislinn también comentó con respecto a la segunda temporada de "De Viaje con los Derbez", y reveló que es la primera vez que viaja con sus hijos solteros y que la dinámica cambió mucho para toda la familia tras el divorcio de su hija.

A pesar de que ya se dio a conocer un adelanto, el famoso no reveló la fecha de estreno; los fans están muy ansiosos por lo que verán en estas nuevas aventuras, donde Aislinn Derbez se muestra sin Mauricio Ochmann.

