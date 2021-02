Aislinn Derbez y Martha Higareda celebran San Valentín en BIKINI

Aislinn Derbez y Martha Higareda decidieron celebrar el 14 de febrero consintiendo a todos los caballeros que la siguen en Instagram, pues en dicha red social compartieron una serie de fotografías donde ambas presumen el cuerpazo que posee a través de diminutos bikinis.

En las imágenes es posible ver a Martha Higareda y Aislinn Derbez disfrutar de un baño de sol, motivo por el cual las dos utilizaron diminutos bikinis que resaltaron en gran medida las curvas que poseen, sensual detalle que sin duda alguna hizo enloquecer a todos sus fans.

“Celebrando la amistad y apapachando nuestros corazones ¡Te amooo @marthahigaredaoficial!”, escribió la hija mayor de Eugenio Derbez junto a la sensual publicación, misma que en menos de una hora logró superar los 197 mil likes en Instagram.

Los atrevidos piropos para con Aislinn Derbez y Martha Higareda no se hicieron esperar, ya que sus seguidores no dejaron de recalcar lo sensual que lucían las famosas en aquellos bikinis, los cuales no dejaban nada a la imaginación de quien viera las atrevidas imágenes.

Martha Higareda y Aislinn Derbez son grandes amigas

Martha Higareda y Aislinn Derbez han demostrando tener una gran amistad, misma que no se cansan de presumir en redes sociales.

El 14 de febrero se celebra el día del amor y la amistad, y no es secreto para nadie que Aislinn Derbez y la estrella de ‘No Manches Frida’ son grandes amigas desde hace varios años; es por ello que no sorprende que las dos disfruten de pasar tiempo juntas, sobre todo ahora que la hija de Eugenio Derbez anunció su separación con Mauricio Ochmann.

“¡Yo más! Necesitábamos este tiempo rico para apapachar al alma y celebrar el amor y la amistad”, respondió Martha Higareda a la publicación de Aislinn Derbez en Instagram para conmemorar las festividades del 14 de febrero y la cual sin duda logró enloquecer a los caballeros.

¿Te gusta como luce Aislinn Derbez y Martha Higareda en estas fotografías? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Facebook para mantenerte informado. ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografías: Instagram