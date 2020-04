Aislinn Derbez ¿tuvo problemas con al alcohol? ¡Entérate de todo!

Aislinn Derbez actualmente es reconocida como una de las actrices mexicanas más populares, pues la hemos visto participar en diferentes programas, películas y series exitosas como “La casa de las flores”, donde interpreta a Elena de Mora.

Y ahora esta actriz se encuentra en medio de uno de los peores escándalos de la farándula, después de revelar mediante una entrevista, que en su juventud enfrentó algunos problemas con el alcohol, al grado que ahora es alérgica a este tipo de sustancias.

Mediante su canal de Youtube, José Eduardo Derbez entrevistó a su hermana Aislinn, con quien habló sobre diversos temas, desde cómo la están pasando durante la contingencia hasta algunos recuerdos de su pasado. A lo que la actriz mencionó:

“Tuve esta etapa de alcohol entre los 18 y los 24 o 35. Cuando me ponía peda, me ponía peda en serio. Decía: Yo no voy a tomar porque me gusta, voy a tomar porque quiero ponerme hasta el queque”

Incluso Aislinn Derbez reconoció que el momento en el que tocó fondo fue cuando se encontraba viviendo en Nueva York, comentando que en una ocasión la cruda le “pegó tan feo”, que empezó a sentir un hormigueo por todo su cuerpo.

“Me empezaron a hormiguear las manos, empecé a sudar frío y dije me voy a morir, me voy a desmayar y me caí en la calle” contó la actriz quien señaló que después de esta terrible experiencia se volvió alérgica al alcohol.

Incluso después de esta gran confesión, Aislinn Derbez le comentó a su hermano que su papá Eugenio Derbez fue quien después la ayudó a no tomar una sola gota de alcohol, pues la esperaba hasta largas horas de la noche para corroborar que no había ingerido ningún tipo de sustancia.

Cabe mencionar que Aislinn también ha estado entre las tendencias de redes sociales ha causa de su separación con Mauricio Ochmann, con quien tuvo a su primer hija Kailani. Una relación muy apreciada por los seguidores de ambos artistas que aún no logran superar esta ruptura.