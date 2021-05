Aislinn Derbez, hija del actor y comediante Eugenio Derbez, reveló en un reciente encuentro que tuvo con la prensa dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que acudió al hospital de emergencia debido a un fuerte dolor en el estómago.

De acuerdo a las declaraciones de la actriz, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella sintió dolor en el área del apéndice a altas horas de la noche, lo cual le preocupó: “Sí estuvo rudo, la verdad sí me asusté, porque ven que luego lo del apéndice es medio peligroso y si puede ser muy grave, pero lo agarraron a tiempo antes de que se reventara”.

Aislinn, quien volverá a dar vida a Elena de la Mora en la película de La Casa de las Flores, reveló que vivió momentos de angustia: “Siempre que entras al quirófano te da un poquito de miedo que te pase algo. La verdad es que estaba muy bien todo, pero sí me dio esa cosa que entras al quirófano y que no sabes que va a pasar”

¿Por qué Kailani no aparece en De Viaje Con Los Derbez 2?

Aislinn explicó los motivos por los cuales su hija Kailani no aparece en la segunda temporada de 'De Viaje con los Derbez'.

Asimismo, la actriz aprovechó el momento ante las cámaras para revelar los motivos por los que su hija Kailani no está presente en la segunda temporada de ‘De Viaje con los Derbez’, la divertida serie que protagoniza al lado de su famosa familia y que está disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.

“Fue una decisión entre Mau y yo porque la vez pasada que estuvimos en el primer reality nos dimos cuenta que eran horas de trabajo, como 10 o 12 horas sin parar y la bebé necesita comer, jugar, dormir. Todavía está muy chiquita”, añadió la mayor de la Dinastía Derbez.

Por último, destacó que Kailani será libre de decidir sobre su incursión en el mundo de la farándula: “Decidimos que lo mejor por su bienestar era que se quedará en la escuela como una niña normal y ya más adelante que ya esté más grandecita, ya pueda decidir si le gustaría estar o no estar, pero está muy bebé todavía”.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se separan

Tras cuatro años de relación y una hija en común, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez decidieron separarse.

Otra ausencia que destaca en la segunda temporada de esta serie familiar es la del actor Mauricio Ochmann, pues recordemos que él y Aislinn Derbez anunciaron su separación en marzo del 2020. De acuerdo a lo revelado por la actriz, el fin de su relación ocurrió debido a que entre ambos había mucha incompatibilidad.

Por su parte, el actor aseguró que él y Aislinn Derbez se hicieron una promesa, la de no estar juntos si ya no son felices: “Nosotros siempre nos prometimos que eso no nos iba a pasar. Al contrario, siempre íbamos a poner el bienestar común primero, y así lo hemos hecho”.

Fotografías: Redes Sociales