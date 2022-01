Aislinn Derbez revela su secreto para lucir un abdomen de impacto

La artista luce una espectacular figura a sus 35 años de edad.

La hija de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez de nuevo acaparó las miradas de sus miles de seguidores en redes sociales, luego de presumir la escultural figura que posee, en especial su trabajado abdomen, el cual confesó ha sido el resultado de una gran disciplina.

La actriz de 35 años de edad, reveló cuál es su mayor secreto para lucir bella tanto por dentro, como por fuera, pues asegura que llevar una vida sana junto con el ejercicio no solo es importante para la imagen.

Recientemente, la hija mayor de Derbez alarmó a sus fans con una preocupante publicación en su cuenta de Instagram, ya que como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, la artista se ha estado un tanto ausente de sus redes sociales.

Secreto de Aislinn Derbez para lucir un abdomen plano

La actriz reveló su secreto para lucir una espectacular figura.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la actriz confesó que aunque no le gusta hacer ejercicio ha sido lo más importante para mantenerse saludable y no solo por fuera.

“Mi relación con el ejercicio nunca fue la más disciplinada… Es de las cosas que más trabajo me cuestan en la vida y antes pensaba que sólo servía para ‘tener buen cuerpo’.. y salía peor pues cuando no se cumplían mis expectativas dejaba de hacerlo… Apenas hace poco me di cuenta de lo mucho que el ejercicio mejoraba mi salud mental y dejó de ser una opción de hacerlo sólo para ‘verme bien’ y se convirtió en un aliado importantísimo en mi vida”, escribió la artista.

La artista acompañó la publicación de una fotografía en la que dejó ver su trabajado abdomen y por donde señaló que “mover el cuerpo de la forma que sea es fundamental para sentirnos bien mentalmente (y bueno, aparece tu mejor versión físicamente, lo cual es un plus).

Publicación de la actriz.

¿Cómo se llama la hija de Aislinn Derbez?

La actriz junto a su pequeña hija.

Aislinn Derbez se convirtió en madre el 25 de febrero tras el nacimiento de Kailani Ochmann Derbez, producto de su relación con el actor Mauricio Ochmann, de quien se separó en 2020 tras una relación de más de cinco años.

