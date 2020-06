Aislinn Derbez revela porqué se DIVORCIÓ de Mauricio Ochmann

¡Escándalo! Aislinn Derbez ha causado gran controversia en las redes sociales luego de que rompiera el silencio sobre los rumores que se han creado al respecto de su separación y divorcio con Mauricio Ochmann, con quien duró cuatro años de casado, tiempo en que el procrearon a Kailani, su única hija.

La separación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez fue un tema de gran impacto en las redes sociales debido a que la famosa pareja era considerada una de las más estables del medio del espectáculo, lamentablemente esto no fue así ya que el pasado 12 de marzo confirmaron que su matrimonio había terminado por diferencias irreconciliables.

Tras varias semanas de circular rumores al respecto de su separación y sumándole la polémica que se creó al darse a conocer que el actor ha solicitado el divorcio, la hija de Eugenio Derbez ha ofrecido una entrevista al programa “Hoy” para revelar uno de los motivos del porque su amor se acabó.

Aislinn Derbez confiesa que controlaba a Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez señaló que ella deseaba que su relación con Mauricio Ochmann fuera perfecta y que hacía todo lo posible para que las cosas estén bajo su control, lamentablemente su obsesión por hacer las cosas bien llegó a niveles excesivos y todo comenzó a deteriorarse.

“Me di cuenta que yo era muy controladora, que quería controlar que todo fuera bien a unos niveles excesivos. Entonces todo me empieza a salir al opuesto, todo lo que yo no quería que me pasara me empezó a pasar”, declaró la famosa actriz ante la cámara.

Aislinn Derbez confesó que se dio cuenta que amaba más al actor y a su hija que a sí misma, algo que le causó mucho conflicto y comenzó a trabajar en el amor propio aunque esto significará terminar todo nexo amoroso con Mauricio Ochmann. En la actualidad ambas celebridades tratan de tener una buena relación por su hija Kailani.

