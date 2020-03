Aislinn Derbez revela con quién comparte la cama Mauricio Ochmann, ¡OMG!/Foto: Hola Us

La actriz Aislinn Derbez fue una de las estrellas mexicanas invitadas a los pasados Spotify Awards 2020, donde estuvo entre las conductoras del evento. Pero más allá de su participación en los premios, la prensa deseaba conocer la opinión de Aislinn sobre los rumores su separación con Mauricio Ochmann; con respecto a eso, ella hizo una contundente declaración de con quién comparte la cama su esposo.

Desde hace unas semanas, la pareja Ochmann-Derbez dio mucho de qué hablar en redes sociales. Ya que se levantó el rumor de que Aislinn y Mauricio se había distanciado demasiado, puesto que el pasado 14 de febrero ni siquiera se felicitaron en redes sociales, además que ya no comparten fotos juntos.

Durante la fiesta de cumpleaños de su bebé Kailani, fue la única vez que hemos vuelto a ver a los actores juntos, pero lo internautas se percataron de que ni Aislinn Derbez ni Mauricio Ochmann, llevaban sus argollas de matrimonio. Esto hizo que las redes colapsaran aún más, puesto que ellos eran considerados una de las parejas más felices y unidas del espectáculo.

Durante una entrevista ante los medios de comunicación, fue la misma Aislinn Derbez de 32 años quien decidió dar una contundente declaración sobre su matrimonio con el actor Mauricio Ochmann de 42 años. Aislinn reveló incluso con quién comparte la cama el papá de su hija Kailani.

“Hasta donde sé, él durmió en mi casa anoche. Se despertó, me habló súper bonito, me saludó, se despidió, me dijo ‘Mucha suerte'”, reveló Aislinn.