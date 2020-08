Aislinn Derbez responde devastadora pregunta de su hija Kailani (VIDEO) Aislinn Derbez, actriz, modelo e hija de Eugenio Derbez, se ha visto envuelta en polémica desde que anunció su separación con Mauricio Ochmann. Sobre ella han recaído múltiples rumores. Sin embargo, ha tratado de comunicar que todo es parte de la vida y que debe priorizar la búsqueda de la felicidad y el equilibrio. No obstante, recientemente, mientras hacía una live junto a su hija Kailani vivió un momento incómodo. La pequeña le preguntó si estaba triste y ésta fue su respuesta.

Fue durante una transmisión en vivo, en donde Aislinn Derbez fue interrogada por su hija, quien a su temprana edad se dio cuenta que su mamá estaba triste.

Con sincera preocupación, Kailani le preguntó a su mamá si estaba triste. "¿Estás triste, mamá?", preguntó la también hija de Mauricio Ochmann.

Ante el cuestionamiento, Aislinn no dudo en responderle, momento que enterneció las redes sociales.

"En la mañana en una transmisión en vivo, Aislinn Derbez tuvo que responder la pregunta sincera de su hija Kailani; esto fue lo que pasó frente a Mauricio Ochmann.

"Estaba triste mi amor, tienes toda la razón. Me desperté un poco triste, sí es cierto", respondió.

Explicó que se había despertado con esa emoción, pues no tenía ganas de hacer nada: "Hoy fue uno de esos días, ayer yo me sentía súper bien, estaba muy emocionada y hoy fue uno de esos días en los que me desperté así de hoy me siento medio down, con ganas de no querer hacer nada", agregó Aislinn Derbez.