Aislinn Derbez regresa a la soltería, confirma ruptura con Jonathan Kubben

Aislinn confirma truene con Jonathan Kubben

Aislinn Derbez confirmó lo que desde hace semanas se venía rumoreando, una separación inminente de Jonathan Kubben, su más reciente pareja amorosa

La integrante de la dinastía Derbez gente muy hermética con la relación que mantuvo al lado del modelo, pues Únicamente se limita a compartir fotografías a su lado.

Incluso se dijo que Aislinn pudo haber estado en la friendzone, pues el trato que Jonathan tendría hacia ella era más bien de amiga y no de una pareja amorosa, en La Verdad Noticias te lo contamos todo.

Gracias a información recabada por la revista Quién, ahora podemos confirmar que aislinn está oficialmente soltera

Tras nueve meses de relación con Jonathan Kubben, la famosa actriz ha decidido romper el silencio y confirmar tu situación amorosa.

"Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo", escribió

Como era de esperarse eso dale sus seguidores le compartieron mensajes positivos y en su mayoría la felicitaron por tomar la decisión de una manera madura

Aislin y Jonathan tuvieron una relación de nueve meses, misma que la actriz decidió mantener privada dado su más reciente divorcio.

Cabe resaltar que la integrante de los Derbez mantuvo por años su matrimonio con Mauricio Ochman, sin embargo la relación no dejó más y tuvieron que darle un fin.

En la actualidad Aislinn Derbez ha logrado un perfecto equilibrio en sus relaciones, tanto amorosas, como labores y de comunicación con su ex marido, con quien procreó a una hija llamada Kailani.

