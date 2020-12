Aislinn Derbez reacciona al luto de Mauricio Ochmann

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, Mauricio Ochmann ha pasado por momentos muy complicados, luego de que hace unos días diera a conocer el lamentable fallecimiento de su papá adoptivo, a quien despidió con un mensaje muy emotivo.

En ese sentido, Don Guillermo, quien lo adoptó tras su nacimiento en Washington, también fue una persona muy importante para Aislinn Derbez, y por supuesto para su hija Kailani, por lo que la famosa no dudó en dar sus condolencias.

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de su ex pareja que la hija de Eugenio Derbez envió un mensaje en el que asegura que el abuelo “Memo” siempre estará presente aunque ya no este físicamente.

“Buen viaje abuelo Memo, sigue cerquita como siempre”, le comento.

Mauricio Ochmann habla del romance de Aislinn

En pleno luto, el famoso tuvo la cortesía de responder a las indiscretas preguntas que le realizaron algunos medios, en donde le cuestionan sobre el nuevo romance de la integrante de la familia Derbez.

Al respecto dijo que su ex pareja no tiene porque pedirle permiso, y que sus decisiones son propias, pero por lo pronto él no siente ningún romance.

“Para empezar, Ais no necesita aprobación mía. Así está en todo derecho de rehacer su vida en el momento en que lo quiera hacer y así será en el momento en que lo decida”.

Este 2020 fue complicado para la pareja, pues ambos iniciaron el año anunciando su rompimiento, pero revelaron que se mantendrían cercanos, pues lo más importante para ellos es su hija Kailani, por lo que los dos participarán en la crianza de la pequeña.

