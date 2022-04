Aislinn Derbez reacciona al aniversario de Mauricio Ochmann y Paulina Burrola

La actriz vuelve a demostrar que no tiene problema en que su ex esposo y padre de su hija se haya dado una nueva oportunidad en el amor.

En marzo del 2020 te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann decidieron poner fin a su relación tras cinco años de matrimonio. A poco más de dos años de dicha decisión, ambos actores han decidido darse una nueva oportunidad en el amor, ella con el influencer Jonathan Kubben y él con la modelo Paulina Burrola.

Ahora, es el actor quien cumple un año de novios y para celebrarlo decidió compartir una fotografía de los dos en su cuenta oficial de Instagram, la cual llegó acompañada de un romántico mensaje, mismo que dejó sin palabras a sus más de 8.4 millones de seguidores.

El actor le dedicó un emotivo mensaje en Instagram a Paulina Burrola.

“Qué bonito amanecer contigo mi amor Paulina Burrola. Un año ya caminando juntos de la mano, gracias por estar en mi vida. Eres un ser muy especial y maravilloso. Amo cada día a tu lado”, escribió la estrella de cine, quien acaba de participar en la película ‘Sin Ti No Puedo’.

Un like en Instagram la delató

La hija de Eugenio Derbez volvió a mostrar su aprobación al nuevo romance de su ex con un like.

La romántica publicación no pasó desapercibida para sus amigos del medio artístico y fans, pues en la sección de comentarios es posible leer cientos de felicitaciones para la pareja. Incluso, hay quienes se atrevieron a pedirle que reconsidere la idea de formar una familia.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la hija de Eugenio Derbez le dio like a la publicación, con lo cual demuestra una vez más que no tiene problema con que su ex esposo y padre de su hija se haya dado una nueva oportunidad en el amor con Paulina Burrola.

¿Qué pasó con Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

La pareja manejó su divorcio con total madurez por el bienestar de su hija Kailani.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaban su separación en marzo del 2020. De acuerdo a las declaraciones de la actriz, su matrimonio de cinco años llegó a su fin debido a que la incompatibilidad que había surgido entre los dos ya era imposible de ignorar.

Fotografías: Redes Sociales