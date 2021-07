Aislinn Derbez presume la herencia que recibió de Victoria Ruffo

Aislinn Derbez y Victoria Ruffo solo tienen una cosa en común: su relación con Eugenio Derbez, pues la primera es su hija y la segunda su ex esposa. Sin embargo, todo parece indicar que la primera actriz le ha heredado algo a la primogénita del comediante mexicano o al menos eso es lo que ella reveló desde su cuenta oficial de Instagram.

El usuario de Instagram ‘Inventadas.Inventadas’ compartió en su perfil el fragmento de una entrevista pasada que Victoria Ruffo le ofreció al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano, en la cual ella asegura que solo acepta trabajar en una telenovela si le dan el rol protagónico.

¿Qué le heredó Victoria Ruffo a Aislinn Derbez?

Sin dar explicaciones, la hija de Eugenio Derbez eliminó su comentario de Instagram.

Dicho video fue visto por Aislinn Derbez, quien a través de la sección de comentarios escribió: “No es mi madre y aún así me lo heredó”. De esta manera, la primogénita de Eugenio Derbez aseguró que al igual que Victoria Ruffo ella no aceptará trabajar en algún proyecto de cine y televisión si no obtiene un rol estelar y de gran peso en la trama.

El comentario de la actriz, quien recientemente participó en la película de La Casa de las Flores, no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes la criticaron por poner dicha condición a pesar de que no tiene una trayectoria de renombre. Todo parece indicar que ese fue el motivo por el cual decidió eliminarlo.

¿Qué hace Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez inició una carrera en el mundo de la actuación desde temprana edad.

Aislinn Derbez es una actriz, modelo e influencer de origen mexicano conocida por ser hija del comediante Eugenio Derbez y la actriz de doblaje Gabriela Michel. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la primogénita de Derbez ha participado en más de 30 proyectos de cine, televisión y teatro.

Fotografías: Redes Sociales