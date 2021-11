Aislinn Derbez posa deslumbrante para una famosa revista y arrebata suspiros

Aislinn Derbez es conocida por su belleza que nadie puede negar, y ahora ha lucido de manera única ante el lente de una famosa revista, ¿ya viste la foto?, ¡aquí te la compartimos!

En La Verdad Noticias te revelamos que Aislinn González Michel es el verdadero nombre de esta famosa y actualmente tiene 35 años de edad.

Anteriormente te contamos que Aislinn robó suspiros al modelar diminuto bikini; sin embargo, ahora te diremos cuál es la foto más reciente con la que robó miles de corazones.

Aislinn Derbez posó en blanco y negro para una revista

Aislinn. Foto: Instagram

La famosa actriz lució hermosa con un tocado que destacó por completo todos sus finos rasgos faciales, la imagen está en blanco y negro, por lo que, no se sabe si su vestuario tenía un color en particular, lo que está claro es que no eran ordinario y que la hizo ver como una princesa.

Como accesorios la famosa solo lleva aretes pequeños, aunque no se logra distinguir su forma, aunque lucieron perfecto con su cabello recogido que le brindó mucha elegancia y ayudó a destacar su elegante cuello.

Esta foto fue publicada por la hija de Eugenio Derbez en su cuenta oficial de Instagram, la cual acompañó con la siguiente leyenda:

“De esas fotos hermosas que nunca puse para @thewalk.com.mx.”

Cabe destacar que The Walk es una revista que suele compartir tendencias y las últimas novedades de moda de las celebridades.

¿Quién es la mamá de Aislinn?

Aislinn y su mamá. Foto: quien.com

Es Gabriela Michel, quien fue esposa de Eugenio Derbez de 1986 a 1987, y con quien el comediante solo estuvo casado por un año.

