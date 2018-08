Aislinn Derbez luce espectacular en la premier de la película ‘Ya veremos’

La guapa actriz Aislinn Derbez acompaño a su esposo, el actor Mauricio Ochmann a la premier de la película ‘Ya veremos’.

Durante la velada la actriz lució un vestido negro, con unos zapatos de punta en tono negro y crema, la estrella se veía espectacular, pues ya han pasado cinco meses desde que se convirtió en mamá de su hermosa hija Kailani.

Cabe mencionar que la actriz Aislinn Derbez confesó que tras el embarazo subió varios kilos, sin embargo siempre realiza rutinas de ejercicios para recuperar su figura, aunque en las fotografías la actriz luce hermosa y se ve muy enamorada de su esposo Ochmann.

Esta es la primera aparición que realiza la estrella Aislinn Derbez acompañada de su esposo, sin embargo los famosos papás fueron a la premier de la película sin su hija Kailani, pero estuvieron acompañados de la hija de Maurcio Ochmann.

Durante el evento se le cuestionó a la actriz sobre la demanda que interpuso en contra de la marca de productos de belleza.

Aislinn mencionó que prefiere no hablar mucho sobre el tema, ya que hay un proceso legal que se dio hace algunos meses. La actriz dijo que esta situación la tiene desconcertada y reitero que como mujer no se deben quedar calladas, incluso cuando hay una agresión hacia la mujer no se tienen que quedar calladas, hay que alzar la voz.

La actriz dijo: “La mujer es bella esté donde esté, aunque esté en sus días no tiene por qué no ser glamourosa, eso ya son estereotipos falsos, de verdad ya estamos cansadas, realmente ha hecho mucho daño a la autoestima de muchas mujeres”.

La película Ya veremos se estrena este jueves 2 de agosto, en el filme participan los actores, Mauricio Ochmann, Fernanda Castillo, Erik Hayser entre otras estrellas.