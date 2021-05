Aislinn Derbez hace fuertes confesiones de su separación con Mauricio Ochmann

La segunda temporada de “De Viaje con los Derbez” ya está disponible en Amazon Prime y los capítulos son más reveladoras que nunca. En los primeros episodios vimos cómo Aislinn Derbez rompió el silencio sobre su separación con Mauricio Ochmann, y de acuerdo con su versión, fue él quien quiso ponerle punto final a su matrimonio.

En el capítulo la hija de Eugenio Derbez mantuvo una charla íntima con la cantante Alessandra Rosaldo en la cual surgió una fuerte revelación sobre su separación con el actor y padre de su hija, Kailani.

La actriz de 35 años habló sobre los conflictos que finalmente derivaron en divorcio a finales del 2019, al respecto, la cantante le confesó lo difícil que fue para ella y para su esposo Eugenio Derbez ser testigos de su dolorosa separación, sin embargo, la felicitó por no haberse aferrado al padre de su hija.

Separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

La pareja anunció su separación en redes sociales.

Aislinn no pudo contener el llanto al confesar que tuvo que transformar sus sentimientos para honrar el amor que la unió al padre de su hija, con quien compartió gran parte de su vida.

“Aparte me di cuenta, dije: ‘ahí está la verdadera prueba de amor porque si yo digo que lo amo, y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté, en donde quiera estar y poder seguir la relación, diferente, pero seguirla teniendo’”, relató la actriz de la Casa de las Flores.

¿Cómo se enteró Alessandra Rosaldo de la separación?

Alessandra Rosaldo y la actriz llevan buena relación.

También durante el recién episodio de la segunda temporada de “De Viaje con los Derbez” Alessandra Rosaldo se sinceró con su hijastra y confesó que tanto ella como el productor de esta famosa serie pensaron que la pareja de recién casados no iría con ellos al rodaje de la segunda temporada, ya que recordemos que la pareja se la pasó discutiendo durante casi toda la primera temporada.

“Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderle, no te agarraste de él, no le suplicaste, ósea, respetaste que no quería estar más y lo viviste”, le dijo Alessandra a la hija de su esposo.

La segunda temporada de "De Viaje con los Derbez" ya está disponible en Amazon Prime.

