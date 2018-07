Aislinn Derbez habló del cuerpo que le quedó, luego de su embarazo

A través de un juego de preguntas y respuestas, Aislinn Derbez confesó la manera tan drástica en la que su cuerpo cambió tras la llegada de su primogénita bebé Kailani. Esto lo hizo utilizando el famoso sticker de Instagram 'hazme una pregunta'. De inmediato sus seguidores no lo dudaron y comenzaron a llenarla de preguntas que iban enfocadas a los cambios que tuvo después del parto.

La primera preguntó: Cuánto pesas?

"Ocho kilos más que hace un año antes de ser mamá: No está fácil este tema, tengamos paciencia, no son las únicas a las que les cuesta trabajo bajar, amemos y agradezcamos a nuestro cuerpo y todo vuelve a la normalidad si le echamos ganas, muuuuuy lentamente pero regresa".

Y claro, ahí no le pararon; pues el morbo y la curiosidad llevó a los internautas a preguntarle: "¿Tienes estrías?"

"Obvio sí, y celulitis también. Después de tener un bebé sale celulitis desde las pantorrillas hasta los brazos. Y ni modo, son etapas y hay cuerpos que tiene más que otros, y no tiene nada de malo. Se puede mejorar haciendo ejercicio, pero también ya basta de estos estereotipos irreales e incansables de las mujeres".

Relacionando más a la bebé Kailani, le cuestionaron: ¿Das lactancia exclusiva?".

"Sí, no ha sido tan fácil, pero seguiré haciendo lo que esté en mis manos para lograr llegar al año por lo menos. Y lo cuento porque sé que me siguen muchas nuevas mamás. Y como mamás nos ayuda mucho el ejemplo y apoyo de otras mamás. @centro_luperca me ha ayudado mucho".

Aunque su físico y la bebé Kailani no lo eran todo, pues también cuestionaron la relación que actualmente tiene con el padre de su hija, su esposo Mauricio Ochman: "¿Alguna vez te imaginaste llegar tan lejos con Mau?, ¿tener una familia llena de amor?.

"Desde el principio que empezábamos a salir. Era mi sueño más grande y no ha sido tan fácil como parece, hemos tenido que trabajar muy duro en la relación".

Esas fueron algunas de las preguntas que Aislinn Derbez mencionó luego de haber dado paso a una serie de preguntas y respuestas que muchos desearon conocer, aunque estás fueron de las más importante para los seguidores pues el haberse convertido en madre y formar una familia de ensueño ha sido lo más relevante en su vida, en este 2018.