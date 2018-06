Aislinn Derbez envió un emotivo mensaje a su papá Eugenio Derbez

Aislinn Derbez, de 31 años, hija del famoso actor Eugenio Derbez, por motivo del Día del Padre, le envió un tierno mensaje agradeciendo todo lo que ha hecho por ella durante todos estos años.

En su cuenta de Instagram, la actriz, comentó lo siguiente:

Sus fans empezaron a desearlo lo mejor a Eugenio Derbez, por ser un excelente actor y demostrar el amor que siente por sus hijos.

Aislinn también agradeció a su esposo Mauricio Ochmann, y este dia es el primer festejo que celebran juntos como familia con la llegada de su hermosa princesa Kailani.

Este hombre me ha dado las lecciones más grandes sobre cómo ser el mejor ejemplo para un hijo. Lo que más admiro de él es su integridad como ser humano, su paternidad y el esposo que es, porque me enseña todos los días con su ejemplo que si no hay integridad, equilibrio, amor y contención por uno mismo no hay manera de poder darle eso mismo a un hijo. Comentó en su cuenta de Instagram la famosa actriz.