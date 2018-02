Aislinn Derbez enfurecida tras cuentas falsas de su bebé Kailani

Los fans de Aislinn Derbez ya están haciendo de las suyas, tras el anuncio del nacimiento de la bebé Kailani ya hay dos cuentas ficticias de la nueva integrante de la familia Derbez. El alumbramiento se dio a conocer vía instagram, Aislinn y Mauricio compartieron en sus 'historias' el nombre de la pequeña. La actriz protagonista de la película mexicana "A la Mala" afirmó que decidieron llamarla Kailani ya que fue concebida en Hawai, por su parte Ochmann compartió las huellitas de la bebé y agradeció a Aislinn.

Tres días después de la llegada de Kailani los fans comenzaron a hacer cuentas con el nombre y apellido de la niña, sin embargo Aislinn exhortó a sus fans a no seguir esas cuentas ya que no son verdaderas. Cabe mencionar que ella siempre habla cuando algo no le parece, como cuando uno de sus seguidores le dijo que se veía muy gorda y ella le respondió.

Aislinn Derbez afirmó "Son cuentas falsas, NO LAS SIGAN"

Hasta el momento @KailaniOchmann tiene más de 1790 seguidores, mientras que @princesitakailani cuenta con más de 2417.

Una de ellas permanece privada mientras que la otra se ha dedicado a subir imágenes del embarazo de Aislinn y la familia Derbez.

Hasta el momento no se ha filtrado ni publicado ninguna imagen de la bebé Ochmann Derbez, sin embargo rumores indican que se vendió la exclusiva a algun medio de comunicación. ¿Crees vendieron la exclusiva?

Hasta el momento ninguno de los dos famosos ha dado declaración oficial ni han publicado foto de su hija.