Aislinn Derbez deslumbra a sus fans posando en topless ¡Mamacita!

Aislinn Derbez es una de las actrices más populares de los últimos años, pues desde hace varios meses ha llamado mucho la atención por su faceta como madre, cautivando a miles con sus fotografías.

Aunque recientemente se ha recuperado de su proceso, no ha perdido la oportunidad para deleitar a algunos de sus fans, pues también ha causado furor por algunas escandalosas fotografías que han encendido las redes sociales.

Ahora Aislinn Derbez vuelve a causar furor con su nueva aparición en Instagram, donde quiso compartir su felicidad con todos sus fans, ya que ha conseguido una gran hazaña.

La famosa actriz emocionó a sus fans con su nueva foto, donde se le vio muy feliz ya que finalmente ha recuperado su figura después de tener a su bebé, pues como sabemos, la maternidad causa muchos cambios en el cuerpo de una mujer.

Con una increíble foto, Aislinn Derbez expresó su orgullo y plenitud luciendo su figura, la cual ha causado una gran impresión, pues nuevamente luce muy sensual a poco tiempo de haber dado a luz.

“Creo que hace 3 años no me había vuelto a sentir tan cómoda con mi cuerpo. Había hecho muy poco ejercicio en los últimos 3 años pues me enfoqué más en mi proceso de maternidad y los ajustes hormonales tan extremos que viví”.