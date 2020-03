Aislinn Derbez dejará las redes sociales por COVID-19

Aislinn Derbez conmovió a sus más de 9.4 millones de seguidores de Instagram con una fotografía de su hija Kailani junto a su hermana Aitana, publicación donde aprovechó narrar su experiencia con la maternidad y su sentir sobre la pandemia por Coronavirus (COVID-19) en México, al igual que una posible ausencia en sus redes sociales.

Esto por tener la preocupación de la cuarentena por COVID-19, misma que se ha decidido aplicar en distintos estados de la República Mexicana, siendo más de 50 casos confirmados por contagio de esta enfermedad, así que la hija de Eugenio Derbez no tardó en informar a sus fans sobre el tema.

“Amo que se amen como hermanas aunque sean tía y sobrina (que loco no?) … por cierto creo que en esta cuarentena también me desconectaré de redes sociales por un rato.. detox y reset de todo. Lo bueno que aún podemos salir a la naturaleza”, escribió Aislinn Derbez.

Aislinn Derbez en Instagram

Una de las celebridades que comentaron la instantánea de Aislinn Derbez, fue la también actriz mexicana, Sandra Echeverría, quien había estado sufriendo un dolor en su estómago durante varios meses e incluso compartió acudir con varios especialistas sin conocer su condición.

“Yo igual!! Desconecte de redes sociales contigo. Muy sano para todos”

Aunque la pandemia por Coronavirus es una realidad que benefició la disminución de contaminación ambiental, muchos están preocupadas por esta ausencia en el mercado laboral, ya que algunos pueden seguir trabajando desde casa, pero muchos no cuentan con estos beneficios y los fans de Aislinn expresaron esta preocupación.

“..romantizar tanto la cuarentena me genera mucho conflicto... tantas personas que no saben si comerán si quiera, no es un reset, para muchos mexicanos, vendedores ambulantes... Para muchos será una pesadilla”, comentó un usuario de Instagram a la actriz mexicana.