Aislinn Derbez dedica conmovedor mensaje a su familia en una FOTO navideña

El 2020 ha sido un año de bastantes cambios para Aislinn Derbez. La actriz y modelo vivió una separación en medio de la pandemia mundial, y ahora está viviendo una nueva etapa, donde su famosa familia ha sido un gran apoyo para ella.

Por lo cual, Aislinn decidió expresar su gratitud y cariño a los integrantes de su familia. Con una adorable foto navideña, la primogénita de Eugenio Derbez reveló que su familia es igual de disfuncional como cualquier otra, sin embargo, han logrado mantenerse unidos con los años.

“Tal vez muchos han de pensar que somos la “familia perfecta” y que todo es miel sobre hojuelas... Y pues es obvio que no, ya que todas las familias son disfuncionales, y nosotros para nada somos la excepción”, escribió la actriz.

En la imagen aparecen Aislinn, su papá Eugenio y su esposa Alessandra Rosaldo, así como los hermanos Vadhir, José Eduardo y Aitana. Además, aparece la hija de Aislinn con su ex Mauricio Ochmann, Kailani; y hasta la mascota de la familia, una bulldog llamada Fiona.

La familia Derbez ha logrado llevarse bien

Aunque Aislinn y sus hermanos son hijos de diferentes mamás, ahora que son adultos han logrado formar un vínculo fraternal, y después de grabar el reality show “De Viaje con los Derbez”, lograron unirse aún más.

Aislinn es la hija mayor de Eugenio Derbez con la actriz de doblaje Gabriela Michel/Foto: Diario AS

Cada uno de los Derbez tienen personalidades únicas, y la mamá de Kailani Ochmann no es la excepción. La actriz mexicana de 33 años tiene varias diferencias entre sus hermanos, pero eso no significa que no haya formado una buena relación con cada uno de ellos.

“Para mi eso es algo que atesoro y agradezco demasiado y a pesar de que a veces no nos entendemos o tenemos prioridades y puntos de vista distintos, creo nos aceptamos en nuestras diferencias”, expresó Aislinn.

