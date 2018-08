Aislinn Derbez confesó no haber disfrutado el rodaje de La Casa de las Flores

De acuerdo a las experiencias de la misma Aislinn Derbez, confesó que el rodaje de la serie de Netflix, La Casa de las Flores no fue de lo mejor para ella, por lo que no logró disfrutar del momento.

La actriz, esposa de Mauricio Ochmann e hija de Eugenio Derbez declaró que cuando se realizó el rodaje se encontraba en los primeros meses de gestación por lo que los síntomas del embarazo la traicionaron y comenzaron a generarle conflictos durante las grabaciones de La Casa de las Flores, en donde interpretó a Elena de la Mora.

Sin embargo, fue de bastante ayuda el apoyo que sus propios compañeros le brindaron; pues cuando veían que ella se sentía mal de inmediato mostraban preocupación y la auxiliaban en lo que más necesitara.

“De haber sabido que me iba a embarazar no habría aceptado el trabajo. Agradezco mucho el apoyo de mis compañeros, porque cuando me sentía en malas condiciones todos estaban ahí para ver qué se me ofrecía”.