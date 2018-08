Aislinn Derbez confesó lo difícil que fue estar en una serie durante su embarazo

La actriz Aislinn Derbez confesó que durante las grabaciones de la serie ‘La casa de las flores’ tuvo momentos muy difíciles, pues estaba embarazada cuando inicio el rodaje del proyecto.

En la entrevista la actriz mexicana comentó que la paso muy mal, ya que durante los primeros 3 meses de embarazo Derbez dijo que se sentía enferma todo el día.

Y es que durante las grabaciones de la serie, la actriz ocultó que estaba embarazada, incluso al director del proyecto Manolo Caro no le había comentado nada de su situación.

La actriz quiso ocultar su embarazo a la producción hasta que pasara los 3 meses para que ella se asegurara que todo iba bien con el bebé.

Aunque la estrella intentó ocultar su embarazo, los del set estaban especulando que la actriz podría estar embarazada.

‘Cuando todavía no sabían, yo creo que se sacaban de onda. Y me daba una pena con Manolo, porque decía: ‘Va a pensar que me da la peor flojera su serie’. Y él fue el primero que sospechó’.

Luego de que haya revelado la noticia de su embarazo a todo el equipo de producción, fue cuando empezó a notarse la pancita de la actriz Aislinn Derbez.

Durante las grabaciones de la serie, los actores vivieron el terremoto del 19 de septiembre, debido a las condiciones tuvieron que posponer las grabaciones del proyecto durante tres semanas.

La actriz menciono que tras el terremoto logro estar calmada, ya que dos semanas antes la estrella se puso mal.

‘Me tocó en mi depa y me puse muy mal. Salí a la calle en pijama con mis perros. Y de repente dije: No me puedo poner así, tengo un bebé dentro, me tengo que calmar. Me metí a mi casa y me concentré en decirme que si esto volvía a pasar, no podría reaccionar así por mi bebé. Y funcionó’.