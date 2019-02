Aislinn Derbez con ardiente traje de baño muestra los pechos (FOTO)

Luego de haber pasado unas vacaciones por un mes junto a su familia, tal parece que la actriz Aislinn Derbez decidió mostrar su figura y lo hizo con un atrevido traje de baño.

La sensual actriz Aislinn Derbez compartió unas ardientes fotografías mostrando su hermosa figura, pero lo que sorprendió más a los internautas fue el escote de la prenda que dejaba al descubierto sus pechos.

La hija de Eugenio Derbez dejó a todos sus fieles seguidores con la boca abierta, al derrochar sensualidad con una atrevida prenda, las instantáneas han logrado llamar la atención de más de 141 mil seguidores.

Recordamos que tras el nacimiento de Kailani, Aislinn Derbez había estado compartiendo algunas fotografías de cómo quedó su cuerpo después del embarazo, la famosa decía que era muy complicado recuperar su talla, pero tal parece que ahora lo ha conseguido.

En la publicación Aislinn Derbez mencionó lo siguiente: “Demasiado genio, de ese talento inexplicable y con un corazón hermoso, pueden creer que @henryjimenz ¿Sólo tiene 21 años? Por cierto, apenas después de casi un año me vuelven a quedar mis pantalones. Mi cuerpo se tardó mucho más de lo que pensé en regresar. Honestamente si me volviera a embarazar, me tendría más paciencia, me presionaría menos”.