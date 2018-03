La maternidad le ha sentado de maravilla a la hija de Eugenio Derbez y asi lo ha demostrado en sus redes sociales.

Los actores Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez están viviendo una de sus mejores etapas en su joven matrimonio, con la llegada de su hija Kailani, quien nació el pasado 25 de febrero y desde entonces no han dejado de compartir con sus fans en redes sociales los bellos momentos que pasan y en esta ocasión la orgullosa madre compartido una foto de la pequeña.

Y es que no podemos negar que desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron que se convertirían en padres, todos, si, TODOS moríamos por saber todo sobre ellos y el proceso de embarazo.

Una publicación compartida por (@aislinnderbez) el Mar 18, 2018 at 10:38 PDT

Y ellos como buenos anfitriones, nos hicieron participe del proceso de embarazo de Aislinn, pues se encargaban de compartir cada momento que iban viviendo.

Luego del nacimiento de la bebé y a pesar de las noches sin dormir y los desvelos, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no puede más que presumir a la reina de sus vidas y sus corazones.

Una publicación compartida por (@aislinnderbez) el Mar 4, 2018 at 8:26 PST

En un divertido video de su Stories de Instagram, la hija de Eugenio Derbez mostraba dos caritas, una la de su hija, que se ve preciosa, y otra la del feliz papá.

“Alguien está enamorado”, escribía la mamá primeriza junto al video

Bebé Kailani

Bebé Kailani y su papá

Aislinn Derbez comparte tierna foto con su hija Kailani

Sin embargo esas pequeñas historias en Instagram, no han sido suficientes para los fans que esperan resolver la pregunta que surgió desde antes que naciera la bebé, ¿se parecerá a Eugenio Derbez como los demás?

Esta incógnita aún no se resuelve ya que ambos actores han compartido imagines de la bebé, en la mayoría de estas no dejan ver el rostro de Kailani y hasta el momento no teníamos imágenes de Aislin junto a su bebé.

Pero hoy esa incógnita ha terminado, pues después de aclarar a todos sus fans que Kailani no tiene cuenta autorizada por ella en Instagram, compartió una foto junto a su retoño.

En la imagen se puede ver a Aislinn recostada en su cama, mientras Kailani duerme sobre el pecho de su mamá. Al ver la imagen imaginamos que la guapa madre estaba amamantando a su hija, pues con un stiker tapó su pezón y capturo el hermoso momento.

Aislinn Derbez y Kailani

Sin lugar a dudas es una de las fotos más tiernas que nos ha compartido la orgullosa madre.